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Румунський клуб підтвердив переговори з Бєсєдіним

Олександр Булава — 7 січня 2025, 19:40
Румунський клуб підтвердив переговори з Бєсєдіним
Артем Бєсєдін
ФК Ордабаси

Головний тренер румунського Ботошані Валеріу хоче бачити у своїй команді українського нападника Артема Бєсєдіна.

Цитує наставника Fanatik.

"Бєсєдін дуже, дуже хороший. І для нашої команди такий футболіст — це просто мрія. Відмінний футболіст. Він також грав у збірній України. Добре він виглядав і у своїй останній команді, Ордабаси.

Що ж стосується переговорів щодо Бєсєдіна, то, знаєте, як часто буває: вам спочатку кажуть так і ви надсилаєте офіційну пропозицію, але потім починаються паралельні перемовини з іншими клубами. Наскільки я знаю, зараз представники Бєсєдіна одночасно контактують із трьома клубами. Але це життя", – розповів Валеріу.

Напередодні повідомлялося, що український форвард зацікавив два румунські клуби.

Нагадаємо, що 1 січня Артем Бєсєдін став вільним агентом після того, як казахський клуб Ордабаси не став продовжувати контракт з гравцем.

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