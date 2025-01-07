Румунський клуб підтвердив переговори з Бєсєдіним
Головний тренер румунського Ботошані Валеріу хоче бачити у своїй команді українського нападника Артема Бєсєдіна.
Цитує наставника Fanatik.
"Бєсєдін дуже, дуже хороший. І для нашої команди такий футболіст — це просто мрія. Відмінний футболіст. Він також грав у збірній України. Добре він виглядав і у своїй останній команді, Ордабаси.
Що ж стосується переговорів щодо Бєсєдіна, то, знаєте, як часто буває: вам спочатку кажуть так і ви надсилаєте офіційну пропозицію, але потім починаються паралельні перемовини з іншими клубами. Наскільки я знаю, зараз представники Бєсєдіна одночасно контактують із трьома клубами. Але це життя", – розповів Валеріу.
Напередодні повідомлялося, що український форвард зацікавив два румунські клуби.
Нагадаємо, що 1 січня Артем Бєсєдін став вільним агентом після того, як казахський клуб Ордабаси не став продовжувати контракт з гравцем.