Румунський клуб підтвердив переговори з Бєсєдіним

Головний тренер румунського Ботошані Валеріу хоче бачити у своїй команді українського нападника Артема Бєсєдіна.

Цитує наставника Fanatik.

"Бєсєдін дуже, дуже хороший. І для нашої команди такий футболіст — це просто мрія. Відмінний футболіст. Він також грав у збірній України. Добре він виглядав і у своїй останній команді, Ордабаси.

Що ж стосується переговорів щодо Бєсєдіна, то, знаєте, як часто буває: вам спочатку кажуть так і ви надсилаєте офіційну пропозицію, але потім починаються паралельні перемовини з іншими клубами. Наскільки я знаю, зараз представники Бєсєдіна одночасно контактують із трьома клубами. Але це життя", – розповів Валеріу.