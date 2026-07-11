Бєсєдін завершив кар'єру у 30 років – ЗМІ

30-річний український нападник Артем Бєсєдін ухвалив рішення завершити кар'єру.

Про це повідомляє Футбол 24.

Нещодавно гравець покинув клуб другого дивізіону чемпіонату Чехії – Артіс Брно, за який він виступав з січня 2025 року.

Найбільшу частину кар'єри Бєсєдін провів у київському Динамо, кольори якого захищав у 2013–2023 роках. Разом зі столичним клубом він став чемпіоном України, двічі виграв Кубок України та одного разу Суперкубок України.

За "біло-синіх" нападник провів 143 матчі, забив 35 голів і віддав 13 результативних передач. Також упродовж кар'єри він виступав за Металіст, Омонію та Ордабаси.

У складі збірної України Бєсєдін зіграв 19 матчів, у яких відзначився двома забитими м'ячами.

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Раніше повідомлялося, що Аякс націлився на трансфер нападника збірної України.