Не виправдав очікувань справжнього снайпера: Бєсєдін залишив чеський клуб

Український нападник Артем Бєсєдін більше не є гравцем Артіса Брно.

Про це повідомила пресслужба чеського клубу.

У заяві представника другого за силою місцевого дивізіону подякували форварду за співпрацю та побажали успіхів у майбутньому. При цьому підкреслили, що він не виправдав очікувань.

"Склад основної команди залишає також Артем Бесєдін, у якого закінчується контракт. Досвідчений форвард, який виступав навіть у Лізі чемпіонів, у Брно не виправдав очікувань справжнього снайпера, а в минулому сезоні виконував скоріше роль запасного. Дякуємо за твої послуги та бажаємо успіхів на наступному етапі кар'єри, Бєсі", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Артем Бєсєдін став гравцем Артіса в січні 2025 року. Українець провів 27 матчів за чеський клуб, у яких забив два голи та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що найбільшу частину кар'єри форвард провів у складі Динамо. З киянами він виграв сім трофеїв.