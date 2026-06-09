Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Не виправдав очікувань справжнього снайпера: Бєсєдін залишив чеський клуб

Денис Іваненко — 9 червня 2026, 11:39
Не виправдав очікувань справжнього снайпера: Бєсєдін залишив чеський клуб
Артем Бєсєдін
ФК Артіс

Український нападник Артем Бєсєдін більше не є гравцем Артіса Брно.

Про це повідомила пресслужба чеського клубу.

У заяві представника другого за силою місцевого дивізіону подякували форварду за співпрацю та побажали успіхів у майбутньому. При цьому підкреслили, що він не виправдав очікувань.

"Склад основної команди залишає також Артем Бесєдін, у якого закінчується контракт. Досвідчений форвард, який виступав навіть у Лізі чемпіонів, у Брно не виправдав очікувань справжнього снайпера, а в минулому сезоні виконував скоріше роль запасного. Дякуємо за твої послуги та бажаємо успіхів на наступному етапі кар'єри, Бєсі", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Артем Бєсєдін став гравцем Артіса в січні 2025 року. Українець провів 27 матчів за чеський клуб, у яких забив два голи та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що найбільшу частину кар'єри форвард провів у складі Динамо. З киянами він виграв сім трофеїв.

Читайте також :
Вірні клубній ідентичності: Динамо презентувало нову ігрову форму на наступний сезон
Артем Бєсєдін

Артем Бєсєдін

Перший гол за рік: Бєсєдін відзначився м'ячем у другому дивізіоні Чехії
Бєсєдін спростував чутки про розірвання контракту з Артіс Брно
Бєсєдін розірве контакт з чеським Артісом
Його зараз немає у футболі: Федорчук назвав ставку на Бєсєдіна замість Яремчука великою помилкою Динамо
Бєсєдін визначився зі своїм майбутнім клубом

Останні новини