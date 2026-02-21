Перший гол за рік: Бєсєдін відзначився м'ячем у другому дивізіоні Чехії

Український нападник Артіса із Брно (Лішень – прим) Артем Бєсєдін відзначився голом проти Опави у перенесеному матчі 14 туру другого дивізіону Чехії.

Форвард випередив суперників після подачі зі штрафного та головою переправив м'яч у ворота. Для українця – це перший гол з 15 березня 2025 року.

Зустріч у підсумку завершилась внічию 3:3.

Артем Бєсєдін приєднався до чеського клубу в січні 2025 року на правах вільного агента. Влітку він підписав нову угоду.

До цього Бєсєдін виступав за Динамо Київ, з яким ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України та одного разу Суперкубок. Також пограв за Металіст, Омонію та Ордабаси.

Напередодні Бєсєдін спростував інформацію про розірвання угоди з чеським клубом.