Колишній нападник Динамо Київ продовжить кар'єру у другій лізі Чехії

Екснападник Динамо, Металіста, Омонії та Ордабаси Артем Бєсєдін продовжить кар'єру в чеському клубі Лішень.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Брно.

Строки підписаного контракту не розголошуються. Генеральний директор команди заявив, що трансфер має допомогти Лішеню вийти до Першої ліги Чехії.

"Цей трансфер – крок вперед для нашого клубу. Досвід Артема у міжнародних змаганнях має допомогти нам вийти у Першу лігу. Ми дуже раді, що він вирішив приєднатись до нас. Його менталітет стане великим плюсом для всієї команди", – розповів Кляйбл.

Зазначимо, що у складі Динамо Бєсєдін ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України та одного разу Суперкубок.

Окрім того, форвард має досвід гри за національну команду – 19 матчів та два голи.

Раніше інший колишній гравець Динамо перейшов у житомирське Полісся.