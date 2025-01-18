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Колишній нападник Динамо Київ продовжить кар'єру у другій лізі Чехії

Володимир Максименко — 18 січня 2025, 11:18
Колишній нападник Динамо Київ продовжить кар'єру у другій лізі Чехії
ФК Лішень

Екснападник Динамо, Металіста, Омонії та Ордабаси Артем Бєсєдін продовжить кар'єру в чеському клубі Лішень.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Брно.

Строки підписаного контракту не розголошуються. Генеральний директор команди заявив, що трансфер має допомогти Лішеню вийти до Першої ліги Чехії.

"Цей трансфер – крок вперед для нашого клубу. Досвід Артема у міжнародних змаганнях має допомогти нам вийти у Першу лігу.

Ми дуже раді, що він вирішив приєднатись до нас. Його менталітет стане великим плюсом для всієї команди", – розповів Кляйбл.

Зазначимо, що у складі Динамо Бєсєдін ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України та одного разу Суперкубок.

Окрім того, форвард має досвід гри за національну команду – 19 матчів та два голи.

Раніше інший колишній гравець Динамо перейшов у житомирське Полісся.

Артем Бєсєдін Динамо Київ

Артем Бєсєдін

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