Бєсєдін і Пластун покинуть казахстанський Ордабаси

Казахстанський Ордабаси оголосив про припинення співпраці з 6 гравцями, серед яких два українці – центральний захисник Ігор Пластун і форвард Артем Бєсєдін.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Контракти обох гравців розраховані до кінця грудня 2024 року та не будуть продовжені. Бєсєдін виступав за Ордабаси з літа 2023, коли перейшов на правах вільного агента з Динамо.

Пластун приєднався до команди у лютому поточного року, покинувши болгарський Лудогорець.

Сумарно 28-річний український нападник провів за клуб 32 матчі та забив 5 голів. На рахунку 34-річного Пластуна 3 голи у 34 матчах.

Окрім двох українців, Ордабаси також покине 29-річний хорватський опорний півзахисник Ловро Цвек, який у 2020 – 2022 роках захищав кольори луганської Зорі.