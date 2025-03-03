Бєсєдін дебютував за Лішень у Другому дивізіоні Чехії

Український нападник Лішені Артем Бєсєдін вперше вийшов на поле в офіційному матчі в новому клубі. Він зіграв у 17-му турі другого дивізіону чемпіонату Чехії проти Славії B.

Клуб українця поступився з рахунком 3:0.

Колишній форвард Динамо та збірної України вийшов на поле в середині другого тайму та зіграв 26 хвилин. Результативними діями українець не відзначився.

Другий дивізіон чемпіонату Чехії

17 тур, 2 березня

Славія B – Лішень 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Мічез, 2:0 – 61 Белжік, 3:0 – 90+1 Перішич

Нагадаємо, Бєсєдін підписав контракт з Лішень 18 січня. Строки підписаного контракту не розголошуються. Команда посідає 10 місце в чемпіонаті та набрала 20 очок. До місця, що дасть шанс підвищитися в класі – 14 балів.

Нагадаємо, що з 1 січня Артем Бєсєдін отримав статус вільного агента. Казахський Ордабаси не став продовжувати контракт з екснападником Динамо та збірної України.

Раніше повідомлялося про інтерес до Бєсєдіна з боку кількох румунських клубів. А тренер одного з них навіть підтвердив переговори з українцем.