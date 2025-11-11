Буяльський – про четверте місце Динамо в УПЛ: Деякі матчі ми повинні були вигравати

Лідер київського Динамо Віталій Буяльський висловився про проміжне четверте місце Динамо в УПЛ.

Футболіст поспілкувався з каналом ПРОФУТБОЛ Digital.

"Звісно, можна сказати, що забагато у нас очок відриву з Шахтарем. Тому що ми з Олександрією на останніх хвилинах пропускаємо, з Карпатами – теж на останніх хвилинах. Такі матчі, які, на мою думку, ми повинні були вигравати.

З Металістом 1925 ми грали добре і теж повинні були вигравати, але пропустили м'яч – зіграли 1:1. З Зорею теж, особливо другий тайм, добре грали, але знову пропустили під кінець. І маємо те, що маємо.

Не можна говорити, чи це закономірно, чи ні. Емоцій багато дає перемога. Коли немає перемоги – емоції стихають, тому що ти віддав усі сили, а команда не перемогла. Тому я вважаю, що добре, що буде пауза на збірні. Ми правильно підготуємось, десь наберемо емоцій як команда, і, думаю, все буде добре". – розповів Буяльський.

Нагадаємо, напередодні кияни програли на своєму полі ЛНЗ і тепер відстають від лідируючого Шахтаря на сім очок.

