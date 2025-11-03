Буяльський пояснив, що стало причиною поразки Динамо від Шахтаря

Капітан київського Динамо Віталій Буяльський вважає, що ключовим моментом у грі проти Шахтаря в 11-му турі УПЛ став гол "гірників" на старті зустрічі.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Чого не вистачило? Не пропустити гол на початку матчу. Коли ти пропускаєш на третій хвилині, у тебе вже немає упевненості, тобі вже треба відіграватися, щось придумувати в атаці. Цей гол повністю змінив перебіг матчу", – сказав Буяльський.

Нагадаємо, поєдинок Шахтар – Динамо завершився перемогою гірників з рахунком 3:1. Це перша поразка киян з травня 2024 року. Безпрограшна серія в УПЛ тривала 42 матчі.

Після гри головний тренер Динамо Олександр Шовковський поскаржився на суддівство.

Нагадаємо, 29 жовтня команди зустрілися ще й в 1/8 фіналу Кубку України. Той матч завершився перемогою киян. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів класичного.