Буткевич – про реакцію команд УПЛ: Підтримка позиції Полісся – це сигнал, що клуби втомилися від старої системи

Президент житомирського Полісся Геннадій Буткевич відреагував на підтримку зі сторони інших клубів УПЛ щодо звернення "вовків" до очільника УАФ Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль через суддівство у матчі проти київського Динамо (1:2).

Його цитує сайт житомирян.

На думку власника житомирської команди, така реакція українських клубів свідчить про те, що вони незадоволені рівнем арбітражу в Україні.

"Підтримка позиції Полісся – це сигнал, що клуби втомилися від старої системи й потрібні зміни. Мета цих змін – створення самостійного та незалежного від УАФ суддівського органу за аналогією з тим, як це працює в Англії чи Німеччині. Зокрема, щоб клуби могли прозоро бачити оцінювання, логіку призначення та ранжування арбітрів. Лише за таких умов ми матимемо шанс уникнути суддівських скандалів", – заявив Буткевич.

Також президент Полісся прокоментував чутки про можливе скасування контрольного поєдинку проти Динамо. Причина – суддівський скандал у лобовій офіційній зустрічі.

Буткевич спростував усі чутки та запевнив, що товариська гра між Поліссям та Динамо відбудеться. Власник "вовків" додав, що у них немає жодних проблем із киянами, однак є питання до суддівської системи.

"Ми з Динамо та іншими клубами маємо бути об'єднані навколо ідеї реформи арбітражу, щоб підвищити рівень чемпіонату та спортивної справедливості в УПЛ. Від цього виграють усі – вболівальники, футболісти та клуби. Тому не бачу жодних підстав обговорювати скасування гри. Для нашої команди це хороший спаринг-партнер, який допоможе краще підготуватися до фінальної частини сезону", – відповів Буткевич.

Контрольний спаринг Полісся – Динамо запланований на 28 березня. Гра відбудеться на клубній базі "біло-синіх", початок – о 14:00 (за київським часом).

На тлі цих усіх звернень президент УАФ Андрій Шевченко ініціював зустріч із клубами УПЛ.