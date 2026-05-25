Відомо, де й коли Полісся розпочне підготовку до нового сезону

Житомирське Полісся, яке напередодні стало бронзовим призером Української Прем'єр-ліги, розпочне підготовку до наступного сезону 16 червня.

Про це розповів головний тренер "вовків" Руслан Ротань на пресконференції після матчу 30 туру проти львівського Руха (2:0).

За словами керманича, Полісся 20 червня Полісся вирушить на навчально-тренувальний збір до Австрії, де проведе 7 спарингів.

"У нас вже є план на наступний сезон. 16 червня ми збираємося у Житомирі, чотири дні працюємо тут. Потім вирушаємо на навчально-тренувальний збір в Австрію, де проведемо 7 товариських матчів. І звідти вже вирушимо на перший матч кваліфікації Ліги конференцій", – сказав Ротань.

Зазначимо, що завдяки підсумковому третьому місцю Полісся зіграє в Лізі конференцій, де вступить у боротьбу із другого раунду кваліфікації.

