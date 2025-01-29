Динамо оголосило про трансфер Бущана в саудівській Аль-Шабаб

Голкіпер Динамо та збірної України Георгій Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабабу.

Про це повідомляє пресслужба киян.

30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.

Георгій Бущан – вихованець одеської школи футболу. У 2009 році в 15-річному віці він приєднався до Динамо.

За першу команду киян воротар дебютував 20 серпня 2017 року в матчі УПЛ проти Сталі (4:1). 2 листопада того ж року футболіст уперше зіграв у Лізі Європи, де "біло-сині" зустрічалися з Янг Бойз (1:0).

Всього ж у складі Динамо Георгій Бущан провів 177 матчів, у яких пропустив 164 голи. На його рахунку 72 матчі на "нуль".

Разом зі столичним клубом Бущан одного разу став чемпіоном України (2020/21), двічі вигравав Кубок України, а також тричі піднімав над головою Суперкубок України.

Нагадаємо, що трансфер Георгія Бущана в Аль-Шабаб міг і не відбутися через певні труднощі з боку саудівського клубу.