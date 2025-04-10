Бущан – у числі п'ятидесяти найкращих воротарів світу за версією CIES

Голкіпер Аль-Шабаба Георгій Бущан опинився у Топ-50 найкращих воротарів світу за минулий рік за версією футбольної обсерваторії CIES.

Звіт з рейтингом футболістів був опублікований на сайті CIES.

Рейтинг був сформований за підсумками обчислення спеціального індексу. Цей індекс базується на спортивному рівні матчів, їхніх результатах, а також на відхиленні відсотка сейвів на рівні національної ліги порівняно з очікуваним значенням з урахуванням захисної сили команди голкіпера.

Згідно з розрахунками, найкращим голкіпером світу є Джанлуїджі Доннарумма з ПСЖ з індексом 95,5. За ним розташувалися Янн Зоммер (Інтер; 91,7) та Тібо Куртуа (Реал; 88,0).

У цьому рейтингу знайшлося місце і для представника України: новий воротар саудівського Аль-Шабаба Георгій Бущан посів 41-е місце.

Топ-10 голкіперів світу за версією CIES

Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) – 95,5; Янн Зоммер (Інтер) – 91,7; Тібо Куртуа (Реал) – 88,0; Станіслав Агкацев (Краснодар) – 87,4; Марк Флеккен (Брентфорд) – 85,9; Роберт Санчес (Челсі) – 84,1; Петер Гулачі (РБ Лейпциг) – 83,9; Жоау Рікарду (Форталеза) – 83,7; Моріц Ніколас (Боруссія Менхенгладбах) – 83,3; Робін Центнер (Майнц) – 82,2;

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41. Георгій Бущан (Аль-Шабаб) – 73,6.

Нагадаємо, що Георгій Бущан приєднався до Аль-Шабаба у січні цього року, перейшовши з Динамо за 3 мільйони євро. За цей час 30-річний українець взяв участь у 8 іграх, у яких пропустив 16 голів.

Раніше стало відомо, що гравець ЛНЗ оновив рекорд сезону в УПЛ за кількістю ударів по воротах суперника за один матч.