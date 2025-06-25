Було спекотно, – Трубін стримано прокоментував перемогу Бенфіки над Баварією

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін висловився про перемогу команди над Баварією в матчі третього туру групового етапу клубного ЧС.

Слова українця наводить ESPN.

"Це була чудова гра проти неймовірної команди. Не тільки я – вся команда доклала великих зусиль до перемоги.

Було спекотно, але ми виконали свою роботу", – сказав Трубін.