Було спекотно, – Трубін стримано прокоментував перемогу Бенфіки над Баварією
Анатолій Трубін
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Воротар Бенфіки Анатолій Трубін висловився про перемогу команди над Баварією в матчі третього туру групового етапу клубного ЧС.
Слова українця наводить ESPN.
"Це була чудова гра проти неймовірної команди. Не тільки я – вся команда доклала великих зусиль до перемоги.
Було спекотно, але ми виконали свою роботу", – сказав Трубін.
Також флешінтерв'ю дав головний тренер "орлів" Бруну Лаже.
"Перший тайм був чудовим. Ми створювали моменти, які дозволили у підсумку нам забити. Перше місце дуже важливе для нас. Людям потрібно вірити у ту роботу, яку ми виконуємо. Ніхто не вірив, що ми зможемо перемогти Баварію", – розповів фахівець.
За підсумками групового етапу Бенфіка з першого місця пробила у плейоф КЧС, де зустрінеться із лондонським Челсі.
Поєдинок 1/8 фіналу заплановано на 28 червня – стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.
Зазначимо, що ФІФА визнала Трубіна найкращим гравцем матчу проти Баварії.