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Було спекотно, – Трубін стримано прокоментував перемогу Бенфіки над Баварією

Володимир Максименко — 25 червня 2025, 07:09
Було спекотно, – Трубін стримано прокоментував перемогу Бенфіки над Баварією
Анатолій Трубін
Getty images

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін висловився про перемогу команди над Баварією в матчі третього туру групового етапу клубного ЧС.

Слова українця наводить ESPN.

"Це була чудова гра проти неймовірної команди. Не тільки я – вся команда доклала великих зусиль до перемоги. 

Було спекотно, але ми виконали свою роботу", – сказав Трубін.

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Також флешінтерв'ю дав головний тренер "орлів" Бруну Лаже.

"Перший тайм був чудовим. Ми створювали моменти, які дозволили у підсумку нам забити. Перше місце дуже важливе для нас. Людям потрібно вірити у ту роботу, яку ми виконуємо. Ніхто не вірив, що ми зможемо перемогти Баварію", – розповів фахівець.

За підсумками групового етапу Бенфіка з першого місця пробила у плейоф КЧС, де зустрінеться із лондонським Челсі.

Поєдинок 1/8 фіналу заплановано на 28 червня – стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Зазначимо, що ФІФА визнала Трубіна найкращим гравцем матчу проти Баварії.

Баварія Бенфіка Клубний чемпіонат світу Анатолій Трубін

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