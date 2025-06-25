Сейви Трубіна допомогли Бенфіці перемогти Баварію та вийти у плейоф КЧС з першого місця

Бенфіка здобула мінімальну перемогу над Баварією в межах 3, заключного, туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиним голом відзначився норвезький нападник Андреас Шельдеруп.

Одним з найкращих гравців поєдинку став український воротар "орлів" Анатолій Трубін. Портал SofaScore оцінив гру українця в 7,8, що є другим найкращим результатом серед обох команд.

Краще себе зарекомендував лише півзахисник мюнхенців Йозуа Кімміх – 7,9 бала.

Клубний чемпіонат світу-2025

3-й тур, 24 червня, Група C

Бенфіка (Португалія) – Баварія (Німеччина) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 13 Шельдеруп

У підсумку Бенфіка виграла групу C та вийшла у плейоф з першого місця, заробивши 7 очок. Єдиний раз лісабонці зіграли внічию з Бока Хуніорс у першому турі.

Поєдинок аргентинського клубу з новозеландським Окленд-Сіті наразі призупинений через несприятливі погодні умови за рахунку 1:1.

Доповнено: матч між Оклендом та Бокою завершився внічию і обидві команди покинули розіграш першого клубного чемпіонату світу за нового формату.