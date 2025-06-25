Незарахований гол, стійка та феєрія Трубіна: огляд матчу Бенфіка – Баварія на клубному чемпіонаті світу
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Бенфіка здобула мінімальну перемогу над Баварією в межах 3, заключного, туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025.
Огляд поєдинку
Клубний чемпіонат світу-2025
3-й тур, 24 червня, Група C
Бенфіка (Португалія) – Баварія (Німеччина) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 13 Шельдеруп
За підсумками цієї зустрічі український воротар "орлів" Анатолій Трубін отримав одну з найвищих оцінок від статистичного порталу SofaScore, а також отримав нагороду найкращому гравцю поєдинку від ФІФА.
Бенфіка виграла групу C та вийшла у плейоф з першого місця, заробивши 7 очок. Єдиний раз лісабонці зіграли внічию з Бока Хуніорс у першому турі.