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Незарахований гол, стійка та феєрія Трубіна: огляд матчу Бенфіка – Баварія на клубному чемпіонаті світу

Станіслав Лисак — 25 червня 2025, 01:35
Незарахований гол, стійка та феєрія Трубіна: огляд матчу Бенфіка – Баварія на клубному чемпіонаті світу
Getty Images

Бенфіка здобула мінімальну перемогу над Баварією в межах 3, заключного, туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025.

Огляд поєдинку

Клубний чемпіонат світу-2025
3-й тур, 24 червня, Група C

Бенфіка (Португалія) – Баварія (Німеччина) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 13 Шельдеруп

За підсумками цієї зустрічі український воротар "орлів" Анатолій Трубін отримав одну з найвищих оцінок від статистичного порталу SofaScore, а також отримав нагороду найкращому гравцю поєдинку від ФІФА. 

Бенфіка виграла групу C та вийшла у плейоф з першого місця, заробивши 7 очок. Єдиний раз лісабонці зіграли внічию з Бока Хуніорс у першому турі.

Баварія Бенфіка Клубний чемпіонат світу Анатолій Трубін

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