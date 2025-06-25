Трубін став гравцем матчу Бенфіка – Баварія на клубному чемпіонаті світу

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін визнаний найкращим гравцем матчу 3 туру клубного чемпіонату світу проти Баварії (1:0).

Організатори змагань вручили українцю статуетку найціннішого футболіста поєдинку.

У цій зустрічі Трубін виконав 4 сейви, зокрема вдало зіграв на виході у ситуації сам на сам проти Лероя Сане.

Гра українця допомогла Бенфіці здобути мінімальну перемогу та виграти групу C. Відповідно "орли" гратимуть з командою з другого місця квартету D, де виступають Фламенгу, Челсі, ФК Лос-Анджелес та Есперанс Туніс.

Окрім відзнаки від ФІФА Анатолій Трубін також отримав другу найкращу оцінку від авторитетного порталу SofaScore – 7,8. Бал вище заробив лише зірковий півзахисник мюнхенців Йозуа Кімміх – 7,9.