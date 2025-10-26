Шовковський – про перемогу над Кривбасом: Нам було непросто, у нас був переліт

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський висловився про впевнену перемогу команди над Кривбасом у матчі 10-го туру УПЛ.

Слова фахівця передає пресслужба киян.

"У першу чергу, після гри я подякував команді за той настрій, який був, і який, в принципі, завжди має бути, коли ми виходимо на поле. Нам не було просто, ми тільки сьогодні могли нормально відпочити. Після гри з Самсунспором у нас був переліт, потім їхали в поїзді – і тільки сьогодні гравці провели ніч у нормальному стані.

Ми постійно працюємо над удосконаленням наших дій – при організації атак, виходу з оборони, у завершенні атак. Іноді щось вдається, щось – ні. У всіх матчах, які ми провели до цього, у нас було набагато більше моментів, ніж вдалося реалізувати. І сьогодні так само ми мали можливості забивати більше, однак при цьому реалізація була набагато кращою", – розповів Шовковський.

Також тренер "біло-синіх" пояснив рішення задіяти Тараса Михавка на позиції лівого захисника.

"Стосовно Тараса, то в нас обов’язково буде ротація й він буде отримувати свій ігровий час на полі. Але сьогодні Вівчаренко попросив заміну, відчувши дискомфорт, а ми домовлялися перед грою, що в такому разі відразу говорять нам.

У попередній грі, приміром, Волошин нічого не сказав нам про дискомфорт, і коли ми вже зробили п’яту заміну, виявилося, що в нього проблеми із задньою поверхнею стегна – на нього ми також найближчий тиждень не розраховуємо", – резюмував Шовковський.

Зазначимо, що відео голів та огляд матчу Динамо – Кривбас доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше повідомлялось, що гол Ярмоленка у ворота криворіжців допоміг вінгеру покращити своє становище у списку бомбардирів УПЛ.