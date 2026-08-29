Динамо близьке до підписання двох іноземних вінгерів
Густаво Прадо
Ricardo Duarte/Internacional
Динамо планує підсилити склад двома легіонерами.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, йдеться про вінгерів Кіоссе Баха та Густаво Прадо.
Щодо 21-річного Баха, який виступає за Лозанну, то в останні дні сторони глобально просунулись у перемовинах, і наразі трансфер івуарійця виглядає максимально реалістичним.
Водночас Прадо, який належить Інтернасьйоналу, переїде у Київ на правах оренди з опцією викупу у кінці сезону-2026/27. У нього є досвід виступів за збірну Бразилії U-20. Transfermarkt оцінює його в 2,5 млн євро.
Напередодні повідомлялося, що Динамо близьке до підписання вінгера, який забив переможний гол у ворота Німеччини на ЧС-2026.