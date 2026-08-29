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Динамо близьке до підписання двох іноземних вінгерів

Олексій Мурзак — 29 серпня 2026, 15:13
Динамо близьке до підписання двох іноземних вінгерів
Густаво Прадо
Ricardo Duarte/Internacional

Динамо планує підсилити склад двома легіонерами.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, йдеться про вінгерів Кіоссе Баха та Густаво Прадо.

Щодо 21-річного Баха, який виступає за Лозанну, то в останні дні сторони глобально просунулись у перемовинах, і наразі трансфер івуарійця виглядає максимально реалістичним.

Водночас Прадо, який належить Інтернасьйоналу, переїде у Київ на правах оренди з опцією викупу у кінці сезону-2026/27. У нього є досвід виступів за збірну Бразилії U-20. Transfermarkt оцінює його в 2,5 млн євро.

Напередодні повідомлялося, що Динамо близьке до підписання вінгера, який забив переможний гол у ворота Німеччини на ЧС-2026.

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