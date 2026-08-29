Нападник Динамо перейшов у Лехію Лупашка

Нападник київського Динамо Владіслав Бленуце продовжить кар'єру в Лехії Гданськ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі трансферу не розголошуються. 24-річний румунський форвард підписав контракт до 30 червня 2031 року.

За інформацією GSP.ro, Динамо отримало за перехід футболіста 1,5 млн євро.

У клубі другого дивізіону Польщі він гратиме під керівництвом Владислава Лупашка, який напередодні здобув першу перемогу в новій команді.

Раніше повідомлялося, що Динамо Бухарест і Левадіакос також претендували на підписання нападника. Однак вони не змогли задовольнити фінансові вимоги київського клубу.

Нагадаємо, що Бленуце став гравцем Динамо у вересні 2025 року. Він провів за "біло-синіх" 11 матчів, у яких забив один гол.