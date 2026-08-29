Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Нападник Динамо перейшов у Лехію Лупашка

Олександр Булава — 29 серпня 2026, 19:15
Нападник Динамо перейшов у Лехію Лупашка

Нападник київського Динамо Владіслав Бленуце продовжить кар'єру в Лехії Гданськ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі трансферу не розголошуються. 24-річний румунський форвард підписав контракт до 30 червня 2031 року.

За інформацією GSP.ro, Динамо отримало за перехід футболіста 1,5 млн євро. 

У клубі другого дивізіону Польщі він гратиме під керівництвом Владислава Лупашка, який напередодні здобув першу перемогу в новій команді.

Раніше повідомлялося, що Динамо Бухарест і Левадіакос також претендували на підписання нападника. Однак вони не змогли задовольнити фінансові вимоги київського клубу.

Читайте також :
Власник Крайови – про Динамо: Українці мене обманули

Нагадаємо, що Бленуце став гравцем Динамо у вересні 2025 року. Він провів за "біло-синіх" 11 матчів, у яких забив один гол.

Динамо Київ Футбольні трансфери Лехія Гданськ Владіслав Бленуце

Владіслав Бленуце

Власник Крайови – про Динамо: Українці мене обманули
Форвард київського Динамо продовжить кар'єру в Польщі під керівництвом Лупашка – ЗМІ
Агент нападника Динамо веде переговори з клубами з Греції, Німеччини та Іспанії
На форварда Динамо, який не потрібен Костюку, з'явився претендент
Легіонер Динамо все ще має шанс залишити київський клуб влітку

Останні новини