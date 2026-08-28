Динамо близьке до підписання вінгера, який забив переможний гол у ворота Німеччини на ЧС-2026

Вінгер Фламенго та збірної Еквадору Гонсало Плата може продовжити кар'єру в київському Динамо.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За даними джерела, переговори щодо переходу 25-річного футболіста перебувають на фінальній стадії.

Минулого сезону Плата зіграв за Фламенго 32 матчі, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти

Він також став автором переможного голу у ворота Німеччини на ЧС-2026.

Напередодні стало відомо, що нападник київського Динамо Владіслав Бленуце продовжить кар'єру в Лехії Гданськ.

Раніше повідомлялося, що кияни не отримають від Жирони відсоток за рансфер українського вінгера Віктора Циганкова в Аякс.