Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Буковина продовжила контракт з другим воротарем команди

Олексій Мурзак — 28 червня 2026, 18:40
Буковина продовжила контракт з другим воротарем команди
Данило Каневцев
ФК Буковина

Буковина після чемпіонського сезону в Першій лізі зберегла воротарську ланку на майбутній сезон УПЛ, продовживши контракт з ще одним голкіпером клубу Данилом Каневцевим.

Про це повідомила пресслужба чернівецького клубу.

Нова угода з 29-річним футболістом розрахована на один рік – до 30 червня 2027-го.

Данило Каневцев приєднався до "жовто-чорних" у лютому 2024 року. За два з половиною сезони у складі Буковини воротар загалом зіграв 40 поєдинків, з яких у 16-ти матчах йому вдалося залишити свої володіння у недоторканності.

У минулій кампанії 2025/26 Каневцев провів 17 поєдинків – і у 8-ми з них зіграв на нуль.

Як відомо, напередодні Буковина продовжила контракт з основним воротарем Германом Пеньковим.

Буковина

Буковина

Буковина продовжила контракт із капітаном
Для мене це велика честь: Клепач поділився емоціями після переходу до Буковини
Буковина підписала хорватського вінгера, який ставав чемпіоном Словенії та Мальти
Буковина продовжила контракт з досвідченим голкіпером
Стасюк продовжив контракт із Буковиною

Останні новини