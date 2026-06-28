Буковина продовжила контракт з другим воротарем команди

Буковина після чемпіонського сезону в Першій лізі зберегла воротарську ланку на майбутній сезон УПЛ, продовживши контракт з ще одним голкіпером клубу Данилом Каневцевим.

Про це повідомила пресслужба чернівецького клубу.

Нова угода з 29-річним футболістом розрахована на один рік – до 30 червня 2027-го.

Данило Каневцев приєднався до "жовто-чорних" у лютому 2024 року. За два з половиною сезони у складі Буковини воротар загалом зіграв 40 поєдинків, з яких у 16-ти матчах йому вдалося залишити свої володіння у недоторканності.

У минулій кампанії 2025/26 Каневцев провів 17 поєдинків – і у 8-ми з них зіграв на нуль.

Як відомо, напередодні Буковина продовжила контракт з основним воротарем Германом Пеньковим.