Буковина продовжила контракт із капітаном

Капітан Буковини Богдан Бойчук продовжив контракт із клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Чернівців.

Нова угода розрахована на один рік – до кінця червня 2027 року. 30-річний Бойчук виступає за Буковину з червня 2024 року. Сумарно за два роки провів 45 матчів, у яких забив 14 голів і віддав 6 асистів.

У сезоні-2025/26 Бойчук, попри пропуск весняної частини сезону, увійшов у топ-10 бомбардирів Першої ліги та в символічну збірну чемпіонату. Буковина стала чемпіоном Першої ліги та вийшла в УПЛ на сезон-2026/27.

До Буковини Бойчук виступав за Металіст, Рух, Чорноморець, молдовські Зорю та Динамо-Авто, а також російський Нафтохімік.

Напередодні клуб із Чернівців оголосив про підписання хорватського вінгера Міхаела Клепача.