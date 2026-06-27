Для мене це велика честь: Клепач поділився емоціями після переходу до Буковини

Хорватський півзахисник Міхаел Клепач поділився емоціями після переходу до чернівецької Буковини.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Для мене велика честь стати першим хорватським футболістом, який виступатиме за Буковину. Я дуже радий опинитися тут і вже з нетерпінням чекаю того моменту, коли розпочну тренуватися з новою для мене командою. Також хочу щиро подякувати всім за такий теплий та привітний прийом".

Також він поділився деталями свого переходу до чернівецької команди й очікуваннями від віиступів в Україні.

"Коли я вперше почув про можливість перейти до Буковини, то дуже зрадів. Одразу зрозумів, що це може стати хорошим кроком у моїй кар'єрі. Щойно з'явився цей варіант, я дуже загорівся ідеєю стати частиною цього клубу. Як я вже казав, коли дізнався про можливість переїхати в Україну, то дуже зрадів. Вважаю, що тут сильний чемпіонат, і для мене це хороший крок уперед. Саме тому я й прийняв це рішення. Тут виступає багато якісних футболістів, і я переконаний, що в українському чемпіонаті я зможу прогресувати".

Нагадаємо, що Клепач – вихованець Осієка. Під час футбольної кар'єри виступав за Дугопольє, Вараждін, Рудеш, Желєзнічар, Алюміній, Муру, Івердорн Спорт, Алмалик, Хамрун Спартанс і Широкі Брієг.

У складі Мури Клепач двічі ставав чемпіоном Словенії, а разом з Хамрун Спартан виграв "золото" чемпіонату Мальти.

Раніше повідомлялося, що першим новачком Буковини став лідер Кривбасу Максим Задерака.