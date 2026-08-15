Карпати – Буковина: де та коли дивитися західноукраїнське дербі УПЛ

У суботу, 15 серпня, відбудеться поєдинок 3 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27, в якому Карпати прийматимуть Буковину.

Поєдинок відбудеться на львівському стадіоні "Україна". Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Подивитися цей матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

Західноукраїнське дербі обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з киянином Артемом Михайлюком.

Історія протистоянь Карпат та Буковини в елітному українському дивізіоні нараховує чотири поєдинки у період з 1992-го по 1994-й рік. Суперники мають по дві перемоги у Вищій лізі. Востаннє на елітному рівні команди зустрічалися у 1994 році. Тоді у Чернівцях перемогу святкувала Буковина – 3:2.

Зазначимо, що після двох стартових турів сезону-2026/27 Карпати очолюють турнірну таблицю, маючи в активі шість очок. Буковина у двох матчах набрала два бали та посідає 9 місце.

Нагадаємо, що у стартовій грі 3-го туру УПЛ Епіцентр та Верес зіграли внічию 0:0.