Буковина оголосила про затвердження контракту з колишнім півзахисником Металіста

19-річний опорний півзахисник Роман Горенко став гравцем другої команди чернівецької Буковини та виступатиме під 88-м номером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Горенко є вихованцем харківського Металіста, за юнацькі команди якого виступав з 2019 року, провівши 56 поєдинків та забивши п'ять голів. У сезоні 2023/24 гравець дебютував за основну команду харків'ян, а згодом виступав на правах оренди за закарпатський клуб Вільхівці у Другій лізі, де сумарно відіграв 15 матчів.

У жовтні 2025 року футболіст залишив Металіст і до початку березня 2026 року перебував у статусі вільного агента.

Зауважимо, що перша команда Буковини наразі очолює турнірну таблицю Першої ліги, здобувши 48 очок у 18 зіграних турах без жодної поразки. Водночас Металіст посідає 12-ту позицію, маючи після 17 ігор 16 залікових балів.

Нагадаємо, раніше "жовто-чорні" розірвали за обопільною згодою контракт із 24-річним нападником Максимом Гірним.