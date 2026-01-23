Українська правда
Лідер Першої ліги розірвав контракт з нападником

Олексій Мурзак — 23 січня 2026, 19:07
Максим Гірний
ФК Буковина

Буковина оголосила про відхід з команди форварда Максима Гірного.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракт 24-річного нападника з клубом розірвано за взаємною згодою.

Гірний виступав за Буковину з липня 2024 року, сумарно провівши за основну команду 14 матчів та забивши один гол.

Через травму форвард пропустив другу частину минулого сезону-2024/25, а у першій частині нинішньої кампанії так і не зіграв за основну команду, маючи ігрову практику лише за Буковину-2 у Другій лізі.

Буковина завершила першу частину сезону у статусі беззаперечного лідера Першої ліги, маючи 48 набраних очок після 18 турів.

Раніше клуб оголосив про перехід півзахисника Олега Ільїна.

