Металіст розірвав контракт з 18-річним вихованцем

Харківський Металіст розірвав контракт з 18-річним півзахисником Романом Горенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець отримав статус вільного агента та може шукати нову команду.

Зазначимо, що Горенко є вихованцем харківського Металіста. В його активі 10 матчів, в яких він відзначився голом. Минулий сезон Роман відіграв в оренді за Вільхівці.

Нагадаємо, напередодні Металіст обіграв Фенікс-Маріуполь у чемпіонаті України в Першій лізі. Команда наразі йде на 12-й позиції у турнірній таблиці першості.