Букмекери назвали фаворита матчу Молдова — Україна

Збірна України буде явним фаворитом у грі проти Молдови в межах товариського матчу.

Про це говорять коефіцієнти букмекерів.

Перемога Молдови — 8,40;

Нічия — 3,40;

Перемога України — 3,10.

Найбільш імовірним рахунком основного часу вважають перемогу гостей з різницею в два м'ячі (2:0).

Пряма трансляція гри — на медіасервісі MEGOGO.

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Матч Молдова — Україна відбудеться у вівторок, 11 червня, на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі (Молдова). Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Гра буде третьою з трьох підготовчих зустрічей збірної України до Євро-2024 — континентальна першість пройде з 14 червня по 14 липня.

Нагадаємо, в першому контрольному матчі Україна зіграла внічию з Німеччиною, а в другій грі поступилася Польщі.