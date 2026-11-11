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Потрібно вміти захищатися: Кроос – про перспективи Барселони виграти Лігу чемпіонів

Денис Іваненко — 11 листопада 2026, 10:50
Потрібно вміти захищатися: Кроос – про перспективи Барселони виграти Лігу чемпіонів
Тоні Кроос
instagram.com/toni.kr8s

Колишній футболіст збірної Німеччини Тоні Кроос скептично оцінив шанси Барселони на перемогу в Лізі чемпіонів сезону-2026/27.

Про це повідомляє Sport.es.

"Барселона завжди намагається створити більше моментів, ніж її суперники, але в Лізі чемпіонів доводиться грати проти команд, які можуть забити кілька голів за один поєдинок.

Також ти зустрічаєшся з опонентами, які надзвичайно добре захищаються та не дають грати у звичний для тебе футбол. І в таких ситуаціях потрібно вміти захищатися. З огляду на нинішній стиль гри Барселони, мені дуже важко уявити, що вона виграє Лігу чемпіонів", – сказав Кроос.

Зазначимо, що в нинішній кампанії Ліги чемпіонів каталонці набрали дев'ять очок у чотирьох турах. Вони розгромили Феєнорд (5:1), Галатасарай (4:1) та Астон Віллу (3:0), а також програли ПСЖ (2:4).

Напередодні Барселону продовжила контракт зі своїм капітаном. У наступному матчі ЛЧ підопічні Ганса-Дітера Фліка зіграють із Сабахом (25 листопада о 19:45 за київським часом).

Нагадаємо, що востаннє "блаугранас" тріумфували в цьому турнірі у 2015 році. Тоді вони здолали у фіналі Ювентус (3:1).

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