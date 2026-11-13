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Капітан Ельче став жертвою пограбування у власному будинку

Микола Літвінов — 13 листопада 2026, 23:23
Капітан Ельче став жертвою пограбування у власному будинку
Матіас Дітуро
matiasdituro/instagram

Воротар та капітан Ельче Матіас Дітуро став жертвою пограбування у власному будинку.

Про це повідомляє Marca.

Футболіст під'їхав на машині зі своїми двома дітьми шести та восьми років до будинку.

Утім, вони у нього не зайшли, оскільки дружина гравця зателефонувала чоловіку та проінформувала, що троє людей у масках вдерлися до будівлі. Про небезпеку також оголосив сусід. Діти чоловіка почали плакати від страху, просячи батька не покидати автівку.

"Вчора, близько 20:45, троє людей у каптурах, озброєні інструментами, насильно увірвалися до нашого будинку з метою пограбування, тоді як четверта людина залишалася зовні, стежачи за обстановкою та попереджаючи, якщо хтось наближатиметься.

О 20:49 я повернувся додому зі своїми двома дітьми, 6 і 8 років, не знаючи, що злочинці все ще перебували всередині. Саме в цей момент мені зателефонувала дружина й повідомила про те, що відбувається.

Завдяки цьому попередженню та швидкій реакції сусіда, який почув шум і перевірив на своїх камерах, що хтось проникає до нашого будинку, ми не встигли увійти.

Мої діти розплакалися, благаючи мене не виходити з машини й поїхати звідти. Це були хвилини справжнього жаху, які ми ніколи не забудемо", йдеться у заяві Дітуро.

Голкіпер повідомив, що зловмисники забрали значну частину речей, а будинок залишили розгромленим. Водночас Дітуро висловив вдячність своєму сусіду за те, що той встигнув вчасно проінформувати його про небезпеку.

"Злодії втекли незабаром після цього, залишивши наш будинок повністю розгромленим і забравши частину наших речей. Матеріальні речі можна відновити, а ось спокій і відчуття безпеки у нашому домі повернути буде не так просто.

Я хочу від щирого серця подякувати нашому сусідові за його швидку реакцію та всім людям, які виявляють нам свою підтримку. Завдяки тому дзвінку сьогодні ми можемо сказати, що з нами всі в порядку".

Наостанок футболіст висловив сподівання, що влада покарає винних в інциденті з пограбуванням його родини.

Додамо, що Дітуро став гравцем Ельче на початку 2024 року, перейшовши з чилійського клубу Універсідад Католіка. З того моменту провів у складі команди 97 матчів, протягом яких вийняв із сітки воріт 109 м'ячів та відіграв 33 поєдинки на нуль.

Зауважимо, що це вже не перший інцидент з пограбування футболіста в Іспанії. Раніше став жертвою грабунку колишній воротар ПСЖ Серхіо Ріко, зірковий нападник Бетіса Антоні та голкіпер Вільярреала Петер Гулачі

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