Будинок зіркового вінгера Бетіса обікрали під час матчу в Лізі чемпіонів

Бразильський вінгер Бетіса Антоні повідомив про крадіжку в його будинку, яка сталася під час поєдинку Ліги чемпіонів проти Порту.

Про це футболіст розповів в Інстаграм.

Про злочин він дізнався після переможного матчу.

"Ніч, яка обіцяла бути яскравою, перетворилася на ніч гніву, смутку та розчарування. У мій будинок проникли злодії", – написав Антоні.

Бразилець наголосив, що найбільше його турбують відчуття незахищеності та переживання рідних. Водночас він запевнив, що головне для нього – життя, спокій і добробут сім'ї.

За інформацією Europa Press, Національна поліція Іспанії відкрила розслідування. Футболіст не уточнив, які саме речі викрали з його помешкання.

Матч Бетіс – Порту відбувся 14 жовтня на стадіоні "Ла-Картуха" в Севільї та завершився перемогою господарів із рахунком 3:2.