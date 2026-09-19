Ельче у меншості сенсаційно переміг Еспаньйол у стартовому матчі 7 туру Ла Ліги

У п'ятницю, 18 вересня, Ельче на виїзді переміг Еспаньйол у стартовому матчі 7-го туру чемпіонату Іспанії сезону-2026/27.

Поєдинок на RCDE Stadium завершився з рахунком 3:1 на користь гостей.

Для Ельче ця перемога стала першою у нинішньому сезоні Ла Ліги. До зустрічі команда Мартіна Ансельмі мала лише два очки після шести турів.

При цьому вже на 6-й хвилині Ельче залишився у меншості. Після перегляду VAR арбітр вилучив Федеріко Редондо.

Попри гру вдесятьох, саме гості двічі забили ще до перерви. Головним героєм першого тайму став Фер Ніньйо, який оформив дубль за три хвилини. Нападник відзначився на 26-й та 29-й хвилинах.

У другому таймі Еспаньйол скоротив відставання. На 72-й хвилині м'яч у власні ворота відправив захисник Ельче Віктор Чуст – 1:2.

Однак відігратися господарям не вдалося. На 78-й хвилині Херман Валера забив третій м'яч Ельче та зняв питання щодо переможця зустрічі.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

7-й тур, 18 вересня

Еспаньйол – Ельче 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 26 Фер Ніньйо, 0:2 – 29 Фер Ніньйо, 1:2 – 72 Чуст (автогол), 1:3 – 78 Валера.

Вилучення: 6 – Редондо (Ельче)

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Напередодні Бетіс мінімально обіграв Хетафе та піднявся на третє місце в Ла Лізі.