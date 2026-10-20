Колишній голкіпер ПСЖ став жертвою пограбування за участі п'яти осіб у масках

Колишній голкіпер ПСЖ та Севільї Серхіо Ріко разом із родиною став жертвою пограбування за участі п'яти невідомих осіб у масках.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Інцидент стався на околицях Севільї у той час, коли футболіст вечеряв зі своєю дружиною Альбою Сілвою та обома синами, яким на цей момент є 2 роки та 4 місяці відповідно. Також у будівлі були присутні свекруха та економка.

Злочинці проникли до будинку, коли сигналізація була вимкнута. Зрештою ніхто не зазнав фізичного насильства, хоча певна кількість коштовностей була викрадена.

Як зазначається, для сім'ї гравця цей інцидент став справжнім шоком.

Зауважимо, що ворота Севільї іспанець захищав 170 поєдинків, у яких пропустив 218 м'ячів та 57 разів залишив ворота на "замку". У складі "нервіонців" двічі став переможцем Ліги Європи.

Окрім того, Ріко виступав у складі ПСЖ, спочатку потрапивши до команди на правах оренди у вересні 2019 року, а через рік доєднавшись на повноцінній основі.

Протягом цього часу стати основник голкіпер парижан йому не вдалося. Загалом провів за команду 24 матчі, у яких виніс із сітки воріт 16 м'ячів та відіграв 13 матчів на нуль.

Останні клубом Ріко стала катарська Аль-Гарафа, яку він покинув на правах вільного агента у серпні цього року.

Нагадаємо, що напередодні будинок зіркового вінгера Бетіса Антоні обікрали під час матчу в Лізі чемпіонів