Капітана клубу Ла Ліги взяли під варту після скарги його партнерки на домашнє насильство – ЗМІ

Капітана Ельче Хосана Феррандеса затримали після скарги його партнерки про домашнє насильство з боку футболіста.

Про це повідомляє Diario AS з посиланням на місцеві ЗМІ.

Гравець провів ніч у камері, проте згодом його відпустили після того, як жінка відхилила свою скаргу. Справу теж закрили.

Зазначається, що партнерка Феррандеса у своєму зверненні до правоохоронних органів прикріпила фото синців на своєму тілі та скриншоти з листування, де Хосан принижує її. Варто зазначити, що пара має двох дітей, проте перебуває у стані розлучення.

Сам футболіст розмістив заяву у своїх соцмережах, у якій спростував інформацію про існування відкритого судового процесу за його участі. Лист написаний від імені футболіста та його партнерки.

"У зв'язку з інформацією, яка з'явилася в останні години щодо нашої особистої ситуації, ми хочемо спільно заявити, що перебуваємо в процесі розлучення. Як і в будь-якому процесі з такими характеристиками, ми переживаємо непрості моменти. Попри це, ми хочемо чітко заявити, що зберігаємо взаємну повагу та прагнення пройти через цю ситуацію якомога шанобливіше. Щодо інформації та спекуляцій, які виникли, ми хочемо зазначити, що наразі немає жодного відкритого судового процесу, який би стосувався Хосана Феррандеса".

Клуб своєю чергою також спростував інформацію місцевих ЗМІ щодо ситуації з правим вінгером. Утім, видання Diario AS наголошує, що то була не офіційна заява "зелено-смугастих".

Зауважимо, що Феррандес провів у футболці Ельче 284 матчі, у яких забив 15 голів та віддав 37 асистів.

Нагадаємо, що напередодні колишній форвард збірної Англії Енді Керролл розкрив ім'я чоловіка, який вчинив над ним акт сексуального насильства.