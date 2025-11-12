Це не буде легкий матч, – Мбаппе висловився про поєдинок проти України

Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився про майбутній матч проти України та згадав попередній поєдинок команд.

Слова форварда наводить Le Parisien.

"Перша грати проти України була складною. Якби футбол був справедливий – вони б точно забили гол.

На нас очікує дуже нелегкий матч, але вихід з групи залежить від нас. Ми хочемо продовжити прогресувати та виграти усі домашні поєдинки", – розповів Мбаппе.

На даний момент після чотирьох турів групового етапу відбору ЧС-2026 Україна посідає друге місце квартету D, заробивши 7 очок. Українці на три бали відстають від лідера групи Франції.

Гра між "жовто-синіми" та підопічними Дешама відбудеться завтра, 13 листопада. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом. Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію даного поєдинку.

Раніше очікуваннями від гри поділився головний тренер "триколорних" Дідьє Дешам.