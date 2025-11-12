Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Це не буде легкий матч, – Мбаппе висловився про поєдинок проти України

Володимир Максименко — 12 листопада 2025, 15:05
Це не буде легкий матч, – Мбаппе висловився про поєдинок проти України
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився про майбутній матч проти України та згадав попередній поєдинок команд.

Слова форварда наводить Le Parisien.

"Перша грати проти України була складною. Якби футбол був справедливий – вони б точно забили гол.

На нас очікує дуже нелегкий матч, але вихід з групи залежить від нас. Ми хочемо продовжити прогресувати та виграти усі домашні поєдинки", – розповів Мбаппе.

На даний момент після чотирьох турів групового етапу відбору ЧС-2026 Україна посідає друге місце квартету D, заробивши 7 очок. Українці на три бали відстають від лідера групи Франції.

Читайте також :
Відео Пресконференція Реброва перед матчем проти Франції: онлайн-трансляція

Гра між "жовто-синіми" та підопічними Дешама відбудеться завтра, 13 листопада. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом. Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію даного поєдинку. 

Раніше очікуваннями від гри поділився головний тренер "триколорних" Дідьє Дешам.

Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Франції з футболу

Дешам: Матч з Україною може забезпечити нам участь у чемпіонаті світу
Французькі блогери висміяли зірок збірної: зняли пародію на їхні модні дефіле в Клерфонтені
Пресконференція Реброва перед матчем проти Франції: онлайн-трансляція
Букмекери визначили фаворита матчу кваліфікації ЧС-2026 Франція – Україна
Франція – Україна: відомо, хто прокоментує матч відбору до ЧС-2026

Останні новини