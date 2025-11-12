Дешам: Матч з Україною може забезпечити нам участь у чемпіонаті світу

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про майбутній матч проти України в межах кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Слова фахівця з передматчевої пресконференції наводить ВЗБІРНА.

"Після чотирьох матчів ми набрали 10 очок, максимум був 12. Очевидно, що гравці усвідомлюють важливість майбутньої гри. Матч проти України може забезпечити нам кваліфікацію на чемпіонат світу.

Але саме попередні матчі дозволили нам дійти до цієї точки. Так, матч важливий, але не треба через це втрачати спокій та рівновагу", – розповів Дешам.

На даний момент після чотирьох турів групового етапу відбору ЧС-2026 Україна посідає друге місце квартету D, заробивши 7 очок. Українці на три бали відстають від лідера групи Франції.

Гра між "жовто-синіми" та підопічними Дешама відбудеться завтра, 13 листопада. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом. Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію даного поєдинку.

