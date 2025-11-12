Українська правда
Пресконференція Реброва перед матчем проти Франції: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 12 листопада 2025, 12:28
У середу, 12 листопада, у Парижі відбудеться пресконференція головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва напередодні матчу п'ятого туру кваліфікації чемпіонату світу 2025 проти національної команди Франції.

Пресконференція за участі Реброва та одного з гравців "синьо-жовтих" розпочнеться о 19:00 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію від Української асоціації футболу на "Чемпіоні".

Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада. Стартовий свисток пролунає 21:45 за київським часом.

За підсумком чотирьох турів збірна України посідає друге місце у групі, набравши 7 очок. Франція лідирує у квартеті з 10 балами, на третій позиції йде Ісландія – 4 очки, замикає групу Азербайджан – 1 пункт.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

