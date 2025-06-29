Ми мали шанси на чвертьфінал, – Лаже оцінив поразку Бенфіки від Челсі на КЧС

Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже поділився думками після поразки команди від Челсі в матчі 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу.

Слова фахівця передає A Bola.

"Ми могли б зіграти й краще у першому таймі, особливо в атаці. Після вилучення нам стало дуже важко, адже суперник – команда світового класу. Нам було складно за тих умов, що були, а вдесятьох – ще гірше.



У першому овертаймі ми мали чотири моменти, але не змогли їх реалізувати, натомість пропустили гол. Це важко.