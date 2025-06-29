Ми мали шанси на чвертьфінал, – Лаже оцінив поразку Бенфіки від Челсі на КЧС
Бруну Лаже
Бенфіка
Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже поділився думками після поразки команди від Челсі в матчі 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу.
Слова фахівця передає A Bola.
"Ми могли б зіграти й краще у першому таймі, особливо в атаці. Після вилучення нам стало дуже важко, адже суперник – команда світового класу. Нам було складно за тих умов, що були, а вдесятьох – ще гірше.
У першому овертаймі ми мали чотири моменти, але не змогли їх реалізувати, натомість пропустили гол. Це важко.
Ми на кожен турнір їдемо з амбіціями. Команда мала шанси на те, щоб пройти у чвертьфінал, але ми грали проти Челсі, який має чудові фланги", – розповів Лаже.
Завдяки цій перемозі, Челсі вийшов у чвертьфінал, де зіграє з Палмейрасом, який напередодні обіграв Ботафого з рахунком 1:0.
Раніше головний тренер лондонців Енцо Мареска жорстко розкритикував рішення призупинити матч.