Президент Бенфіки опинився у "чорному списку" боржників

Легендарний гравець, а нині президент Бенфіки Руй Кошта опинився у Центральному кредитному реєстрі Центрального банку Португалії, який вважається неофіційним "чорним списком" боржників.

Про це повідомляє Observador.

Причиною потрапляння Кошти в цей список став непогашений кредит перед Banco Montepio, пов'язаний із житловим проєктом Dream Living у Карнашіде. Президент Бенфіки не лише є одним із акціонером проєкту, а й виступав поручителем за кількома кредитами.

Загальна сума кредитів склала 20 мільйонів євро. 7 із них уже було виплачено. Проте із відсотками та штрафними нарахуваннями заборгованість наразі становить 15 мільйонів євро. Зараз Кошта веде переговори з Banco Montepio щодо перегляду умов погашення боргу.

Раніше ФК Харків оголосив про стратегічне партнерство з Бенфікою.