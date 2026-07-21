Бенфіка орендувала одноклубника Роналду, який пограв у Росії

Лісабонська Бенфіка оголосила про оренду нападника саудівського Аль-Насра Джона Дурана.

Про це повідомляє клубний сайт.

"Орли" орендували 22-річного колумбійця до кінця сезону-2026/27. Португальський клуб заплатить за оренду 6,1 мільйона євро. Також в угоді передбачена опція викупу гравця за 30 мільйонів євро.

Відзначимо, що минулий сезон-2025/26 Дуран пограв за російський Зеніт і турецький Фенербахче. Сумарно провів 30 матчів (7 голів і 3 асисти).

Також виступав за Астон Віллу, Чикаго Файр і Енівгадо. За Аль-Наср грав із січня 2025-го (18 ігор). Портал Transfermarkt оцінює вартість новачка "орлів" у 15 мільйонів євро.

Раніше Бенфіка підписала колишнього захисника збірної Франції Клемана Ленгле.