Він хотів більше ігрового часу, ніж я міг йому гарантувати: тренер ПСЖ висловився щодо трансферу Барколя до Ліверпуля

Головний тренер французького Парі Сен-Жермен Луїс Енріке побажав своєму колишньому підопічному Бредлі Барколя успіхів в англійському Ліверпулі та зазначив, що не міг гарантувати 23-річному нападнику велику кількість ігрового часу в команді.

Його цитує Фабріціо Романо.

"Барколя значно виріс у Парижі, але й сам допоміг команді значно розвинутися. Він хотів більше ігрового часу, ніж я міг йому гарантувати. Зрештою, я вважаю, що в результаті цього трансферу всі виграли. Я щиро бажаю йому всього найкращого".

Зауважимо, що Барколя доєднався до розташування "мерсисайдців" наприкінці серпня. За даними Transfermarkt, перехід француза за 125 млн євро став найдорожчим продажем гравця з Ліги 1 до іноземного чемпіонату.

Додамо, що Барколя приєднався до ПСЖ влітку 2023 року, коли чемпіони Франції віддали за нього Ліону 45 мільйонів євро (як стверджує Transfermarkt).

За цей час 23-річний вінгер провів 152 матчі в усіх турнірах на клубному рівні, у яких забив 39 голів і віддав 37 асистів. Двічі поспіль виграв з клубом Лігу чемпіонів, Кубок Франції, Суперкубок УЄФА. Окрім того, він тричі ставав тріумфатором чемпіонату Франції та Суперкубку Франції.

На рахунку Барколя 6 голів у 28 матчах за збірну Франції, за яку виступав на Євро-2024 і чемпіонаті світу-2026.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Арсенал брав участь у боротьбі за трансфер француза.