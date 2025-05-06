Гроші все вирішують: колишній суперник Динамо в єврокубках поїде на турнір до Москви

Сербський Партизан братиме участь у так званому "Братському турнірі" команд Росії та Сербії, який проходитиме цього літа в Москві.

Про це повідомляє сербське видання Telegraf.

За інформацією джерела, клуб з Белграда погодився зіграти в Москві з місцевими ЦСКА та Динамо в межах турніру. Серби отримають 250 тисяч євро тільки за сам факт того, що вони будуть учасниками цього "змагання".

До того ж, організатори турніру забезпечать Партизан безкоштовним житлом під час семиденного перебування в Москві, а також оплатять витрати на проїзд до Росії.

Варто зазначити, що Партизан і минулого року їздив до Росії на цей турнір. Але тоді сербський колектив заробив 100 тисяч євро. Окрім Партизана до Москви приїде його сусід по місту ОФК Белград, який також був учасником цього турніру минулого року.

Нагадаємо, що на старті сезону-2024/25 Партизан став жертвою київського Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді команда Олександра Шовковського познущалася над сербами в двоматчевому протистоянні, здобувши більш ніж впевнену перемогу із загальним рахунком 9:2.

Але і на цьому страждання белградського клубу не припинилися, адже він примудрився повторити "рекорд" Дніпра-1, вилетівши з кваліфікації усіх трьох єврокубків.