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CAS виніс вердикт щодо виключення Леона з клубного чемпіонату світу-2025

Олексій Погорелов — 6 травня 2025, 19:13
CAS виніс вердикт щодо виключення Леона з клубного чемпіонату світу-2025
Клубний чемпіонат світу
ФІФА

Мексиканський клуб Леон програв справу проти ФІФА щодо виключення зі складу учасників клубного чемпіонату світу 2025 року.

Про це повідомляє ESPN.

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) відхилив апеляцію Леона, Пачуки та костариканського клубу Алахуеленсе щодо рішення ФІФА заборонити мексиканцям зіграти на турнірі.

Таким чином, ФІФА зможе реалізувати свій план: буде зіграний матч між мексиканською Америкою та американським Лос-Анджелесом. Переможцеь цієї зустрічі посяде місце Леона на КЧС-2025 в групі, у якій він зіграє з Челсі, Фламенго та Есперансом. Дата проведення цього вирішального поєдинку визначиться пізніше.

В березні міжнародна футбольна федерація виключила Леон зі складу учасників турніру через порушення, пов'язане з власником клубу.

Леон у коаліції з двома іншими клубами подав апеляцію до CAS на це рішення, сподіваючись зберегти своє місце. Проте ця ідея зазнала невдачі.

Нагадаємо, що оновлений клубний чемпіонат світу проходитиме цього літа в США з 15 червня до 13 липня.

Раніше стало відомо, що колишній суперник Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів погодився за гроші зіграти на турнірі в Росії.

CAS (Спортивний арбітражний суд в Лозанні) ФІФА Клубний чемпіонат світу

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