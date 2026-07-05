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Бразилія – Норвегія: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2026

Денис Іваненко — 5 липня 2026, 06:27
Бразилія – Норвегія: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2026
Бразилія – Норвегія, коефіцієнти на матч плейоф ЧС-2026
Getty Images

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Бразилії та Норвегії.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Карло Анчелотті, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,85. Нічия – 3,60. Виграш "вікінгів" – 4,50.

Прохід "селесао" до наступної стадії турніру – 1,42. На те, що норвежці проб'ються до 1/4 фіналу – 2,85.

Протистояння відбудеться 5 липня на "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Бразилія пройшла Японію. "Вікінги" здолали Кот-д'Івуар.

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