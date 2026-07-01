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Бразилія може втратити хавбека до кінця ЧС-2026

Олег Дідух — 1 липня 2026, 14:19
Бразилія може втратити хавбека до кінця ЧС-2026
Лукас Пакета
ФК Вест Гем

Півзахисник Вест Гема Лукас Пакета може більше не допомогти збірній Бразилії на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє ESPN.

Пакета отримав травму під час першого тайму матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Японії (перемога 2:1) і був замінений у перерві. У нього діагностували розтягнення задньої поверхні стегна другого ступеня.

Точні терміни відновлення 28-річного хавбека не називають, проте медперсонал збірної Бразилії налаштований песимістично стосовно шансів Пакета зіграти в наступних матчах чемпіонату світу-2026.

Хавбек взяв участь у всіх перших 4 матчах Бразилії на ЧС-2026 і відзначився одним асистом. В 1/8 фіналу мундіалю бразильці 5 липня зіграють проти Норвегії, початок поєдинку – о 23:00 за київським часом.

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