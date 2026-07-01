Бразилія може втратити хавбека до кінця ЧС-2026

Півзахисник Вест Гема Лукас Пакета може більше не допомогти збірній Бразилії на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє ESPN.

Пакета отримав травму під час першого тайму матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Японії (перемога 2:1) і був замінений у перерві. У нього діагностували розтягнення задньої поверхні стегна другого ступеня.

Точні терміни відновлення 28-річного хавбека не називають, проте медперсонал збірної Бразилії налаштований песимістично стосовно шансів Пакета зіграти в наступних матчах чемпіонату світу-2026.

Хавбек взяв участь у всіх перших 4 матчах Бразилії на ЧС-2026 і відзначився одним асистом. В 1/8 фіналу мундіалю бразильці 5 липня зіграють проти Норвегії, початок поєдинку – о 23:00 за київським часом.