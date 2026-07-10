Голкіпер збірної Марокко повторив рекорд чемпіонатів світу

Голкіпер Аль-Хіляля та збірної Марокко Яссін Буну став співвласником рекорду чемпіонатів світу.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні Буну відбив пенальті від Кіліана Мбаппе на 28 хвилині матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Франції. З урахуванням серій пенальті, це був 9-й пенальті, який били у ворота 35-річного марокканця на чемпіонатах світу. Лише 2 з них були забиті. 4 удари відбив сам Буну, ще тричі м'яч не влучив у площину воріт.

Таким чином, марокканець співвласником рекорду за кількістю відбитих пенальті на чемпіонатах світу. Окрім нього, відбити 4 удари з 11-метрової позначки вдавалося Харальду Шумахеру (Німеччина), Домініку Ліваковичу, Даніелю Субашичу (обидва –Хорватія), Серхіо Гойкоечеа (Аргентина) та Ікеру Касільясу (Іспанія).

Зазначимо, що сейв Буну не врятував Марокко від поразки – команда програла Франції 0:2 і вилетіла з турніру.