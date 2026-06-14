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Скандальний лідер Реала став найкращим гравцем матчу Бразилія – Марокко

Софія Кулай — 14 червня 2026, 04:03
Скандальний лідер Реала став найкращим гравцем матчу Бразилія – Марокко
Вінісіус Жуніор
instagram.com/vinijr

Лівий вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Марокко у рамках першого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

25-річний атакувальний футболіст став автором єдиного голу у складі "селесео", принісши господарям, які не продемонстрували переконливої гри, один бал. Поєдинок закінчився нічиєю 1:1.

Вінісіус забив свій ювілейний 10-й гол у 50-ти іграх за збірну Бразилії. Також у його активі 9 асистів.

У другому турі команда Карло Анчелотті зустрінеться з Гаїті. Поєдинок запланований на 20 червня та розпочнеться о 03:30 (за київським часом).

Напередодні стартової зустрічі вінгер Реала запевнив, що збірна Бразилії приїхала на Мундіаль, аби підкорити його.

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