Скандальний лідер Реала став найкращим гравцем матчу Бразилія – Марокко

Лівий вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Марокко у рамках першого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

25-річний атакувальний футболіст став автором єдиного голу у складі "селесео", принісши господарям, які не продемонстрували переконливої гри, один бал. Поєдинок закінчився нічиєю 1:1.

Вінісіус забив свій ювілейний 10-й гол у 50-ти іграх за збірну Бразилії. Також у його активі 9 асистів.

У другому турі команда Карло Анчелотті зустрінеться з Гаїті. Поєдинок запланований на 20 червня та розпочнеться о 03:30 (за київським часом).

Напередодні стартової зустрічі вінгер Реала запевнив, що збірна Бразилії приїхала на Мундіаль, аби підкорити його.