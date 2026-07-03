Епіцентр на повноцінній основі підписав іспанського легіонера

Епіцентр активував опцію викупу контракту вінгера Еркулеса Карлоса Рохаса.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Сторони підписали контракт терміном на 3 роки.

Рохас приєднався до Епіцентра у лютому на правах оренди. Вінгер провів за український клуб 11 матчів, забив 3 голи і віддав 2 асисти.

Напередодні Епіцентр поповнили іспанські футболісти Рауль Таварес та Нене.

Також клуб підписав нападника сумської Вікторії.