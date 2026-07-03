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Епіцентр на повноцінній основі підписав іспанського легіонера

Олексій Мурзак — 3 липня 2026, 19:40
Епіцентр на повноцінній основі підписав іспанського легіонера
Карлос Рохас
ФК Епіцентр

Епіцентр активував опцію викупу контракту вінгера Еркулеса Карлоса Рохаса.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Сторони підписали контракт терміном на 3 роки.

Рохас приєднався до Епіцентра у лютому на правах оренди. Вінгер провів за український клуб 11 матчів, забив 3 голи і віддав 2 асисти.

Напередодні Епіцентр поповнили іспанські футболісти Рауль Таварес та Нене.

Також клуб підписав нападника сумської Вікторії.

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