Епіцентр оголосив про відхід досвідченого нападника

Епіцентр оголосив про припинення співпраці з форвардом Андрієм Борячуком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони не стали продовжувати контракт, який завершувався у червні поточного року.

У сезоні-2025/2026 Борячук в складі Епіцентра провів 12 поєдинків (11 в УПЛ та 1 в Кубку України), в яких відзначився забитим голом у ворота криворізького Кривбаса в 6 турі Української Прем'єр-Ліги.

Раніше нападник також грав за Шахтар, Маріуполь, Рух, Металіст 1925, турецький Різеспор та угорський Мезекевешд. Також у його активі два матчі за збірну України.

Напередодні ФК Епіцентр уклав угоду з 28-річним півзахисником Олександрії Артемом Козаком.